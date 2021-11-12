Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло после того, как в матче против «Коламбус Блю Джекетс» она забросил шайбу, доведя общее количество метких попаданий в створ ворот до 742. В НХЛ Овечкин провёл 1210 матчей.

Несколько дней назад Овечкин достиг четвёртого места в списке лучших бомбардиров НХЛ, забросив 741 шайбу и сравнявшись по этому показателю с американским хоккеистом Бреттом Халлом, забившим 741 гол в 1269 играх.

До третьего места списка, которое занимает Яромир Ягр с результатом 766 шайб, Овечкину необходимо забросить 25 шайб.

Рекорд лиги — 894 шайбы — принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. Второе место с результатом 801 гол занимает его соотечественник Гретцки Горди Хоу.