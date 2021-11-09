Голевая машина: Овечкин забросил 741-ю шайбу и продолжил погоню за Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал очередной шаг по направлению к первому месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз» российский форвард записал на свой счёт гол и две результативные передачи, благодаря чему не только достиг отметки в 600 пасов за карьеру, но и планки в 741 заброшенную шайбу. Это позволило ему сравняться с легендарным Бреттом Халлом и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

Для Овечкина начало нынешнего сезона выдалось поистине фантастическим. Наверняка многие ожидали, что 36-летний форвард «Вашингтона» не сможет демонстрировать привычные для него показатели ввиду возраста, но тот не только продолжил выступать на высочайшем уровне, но и провёл лучший старт первенства за последние годы. В первых 12 матчах Александр записал на свой счёт 21 (11 + 10) очко, благодаря чему не только вышел на третью строчку в гонке бомбардиров, но и вернулся на первую позицию в споре снайперов. Очередной бенефис российского нападающего пришёлся на домашнюю встречу с «Баффало», в которой он не только отличился сам, но и дважды ассистировал партнёрам.

Александр Овечкин Patrick Semansky/AP/ТАСС

Немаловажно и то, что подобное выступление Овечкин выдал в очень непростой период для его команды. В преддверии этой встречи «Кэпиталз» потерпели три поражения подряд и опустились на седьмое место в таблице Восточной конференции. Причём именно на этом отрезке прервалась результативная серия самого нападающего, насчитывавшая восемь игр. Сначала Александр не смог отметиться набранными очками в противостоянии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), а затем и «Филадельфия Флайерз» (1:2). В этот момент можно было подумать, что стартовый спурт ветерана завершился и совсем скоро последует спад. Однако россиянин доказал, что по-прежнему находится в феноменальной форме.

Уже на 133-й секунде Овечкин открылся на пятаке и подставил клюшку под аккуратный наброс Тревора ван Римсдайка от синей линии. Шайба срикошетила от черенка и полетела в сетку, но по пути задела Тома Уилсона. В итоге, гол был записан на канадца, что наверняка разочаровало персональных поклонников Ови. Всё же до достижения Бретта Халла оставался лишь один точный бросок.

Повторение результата американца было отсрочено до середины второго периода. К этому моменту соперники успели записать на свой счёт по одному точному броску, после чего на авансцену вновь вышел Овечкин. «Вашингтон» в очередной раз зажал «Баффало» в его зоне, а капитан снова принялся искать счастья не в излюбленном левом круге вбрасывания, а прямо напротив ворот Дастина Токарски. И преуспел. Евгений Кузнецов выкатил пас на Дмитрия Орлова, а тот аккуратно направил шайбу в створ. По пути снаряд задел клюшку Александра, что позволило ему достичь отметки в 741 гол за карьеру и догнать Бретта Халла.

Я просто иду к этому день за днём. Очень приятно быть в такой компании. Это довольно большие цифры, но мы будем двигаться дальше. Очень приятно сравняться с кем-то великим, но у меня ещё есть парочка матчей в запасе, — признался лидер «Кэпиталз».

На данный момент в списке лучших снайперов НХЛ Овечкина опережают лишь Яромир Ягр, Горди Хоу и Уэйн Гретцки. Причём легендарного чеха он вполне может обойти и в этом сезоне. Двукратный обладатель Кубка Стэнли имеет в активе 766 голов — всего на 25 больше, чем Александр. Безусловно, форвард «Кэпиталз» вряд ли сможет сохранить невероятный темп и на протяжении всего первенства забрасывать в среднем 0,91 шайбы за игру. Но оставшихся 70 встреч ему вполне может хватить для того, чтобы обогнать экс-нападающего «Питтсбург Пингвинз».

Яромир Ягр Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Судя по всему, по окончании встречи Уилсон считался себя немного виноватым. Канадец признался, что если бы не он, российский нападающий мог выйти на чистое четвёртое место в списке снайперов лиги.

Если бы не я, он сегодня обогнал бы Халла. Когда мы забивали первый гол, то там Овечкин подставил клюшку. Шайба уже летела в ворота, но чиркнула мне по руке. И если бы я просто чуть ушёл в сторону, то мы бы сейчас говорили уже о Ягре, — сокрушался Уилсон.

Примечательно, что на этом Овечкин не остановился и до конца встречи ещё раз проявил себя в роли ассистента. Правда, на этот раз всё получилось более осмысленно. За две с небольшим минуты до окончания основного времени он вместе с одноклубниками вышел на реализацию большинства и принял участие в результативной комбинации. На этот раз Александр расположился в «офисе», но вместо броска исполнил пас на Кузнецова, который впоследствии и выкатил шайбу под бросок Джону Карлсону. Американец не промазал и стал автором пятого гола «Кэпиталз» в данном матче. Колин Миллер сумел лишь немного сократить отставание — 5:3.

Александр Овечкин Mike Carlson/AP/ТАСС

Таким образом, Овечкин достиг отметки в 600 передач за карьеру и укрепился на втором месте в истории «Вашингтона» по данному показателю. Больше только у его многолетнего партнёра по звену Никласа Бэкстрёма (722). При этом совсем скоро в десятке может оказаться ещё один россиянин. Помимо соотечественника, по ходу противостоянии с «Сейбрз» Кузнецов помог отличиться Тому Уилсону, тем самым, оформив ассистентсткий хет-трик. На данный он занимает 12-ю строчку с 300 точными пасами.

Он отдал сегодня 600-ю передачу? Ух, я и не заметил. Мы же все привыкли концентрироваться на его голах. Но Алекс при этом умеет играть в пас, а его тройка хорошо двигает шайбу. Овечкин провёл еще один сильный матч. Он постоянно был там, где шайба, шёл на ворота, искал добивания и подправления. А его звено выглядело бесподобно, Кузя вообще контролировал всю игру. Алекс же создавал много голевых моментов. Он забросил одну шайбу, а мог положить в сетку и больше, — восхитился своим подопечным Лавиолетт.

Однако в контексте всей лиги подобные результаты являются довольно скромными. Так, по числу передач Овечкин вышел лишь на 93-ю позиции, обогнав своего соотечественника Алексея Ковалёва. При этом среди россиян он уступает лишь Павлу Дацюку (604), Сергею Зубову (619), Евгению Малкину (680) и Сергею Фёдорову (696).

Александр Овечкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается своей сверхпродуктивности на старте чемпионата, то Овечкин объяснил её двумя факторами. Во-первых, удачным действиями партнёров по звену в лице Кузнецова и Уилсона, помогающих ему создавать опасные моменты у ворот противника и пополнять бомбардирский счёт. Во-вторых, возвращением к привычному формату проведения первенства.

Неплохо знать, когда точно начнётся сезон, и к какой дате нужно выводить себя на пик формы. Прошлый год получился странным. Все эти протоколы, ограничения... Не скажу ничего плохого, но те моменты расстраивали. Впрочем, что есть, то есть. Самое главное, чтобы мы все были здоровы. И знаете, мы сейчас просто наслаждаемся хоккеем. Болельщики на трибунах, классная атмосфера. Играть весело, — заключил Овечкин.

Словом, Ови в 36 лет находится в одной из лучших форм в жизни, что очень важно для него лично и для всех российских болельщиков в олимпийский год. Золото Игр — единственная награда, которой не хватает в коллекции Овечкина, и 2022 год — пожалуй, последний шанс исправить эту ситуацию.