https://static.news.ru/photo/c3dad5d2-432f-11ea-b320-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на предыгровую разминку под 24-м номером —- цифрами, который носил погибший в авиакатастрофе баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

На протяжении всей своей карьеры Овечкин восхищался баскетболом. Он долгое время восхищался Брайантом и его страстью к баскетболу и был счастлив во время встреч с ним, — отреагировала пресс-служба коллектива на решение российского форварда.

Обычно 34-летний хоккеист играет под восьмым номером. Отмечается, что форма с цифрой «24» будет подписана Овечкиным и выставлена на торги.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Она стала для него 693-й в «регулярках». Благодаря этой шайбе он вышел на девятое место среди снайперов, писал NEWS.ru.