Овечкин вышел на первое место при определении капитанов на Матч звёзд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил голосование болельщиков, на основании которого будут определены капитаны своих дивизионов в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года, сообщает пресс-служба первенства. Российский форвард набрал 30,4% голосов опрошенных.

В Столичном дивизионе ближайшим преследователем Овечкина является лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (13,9%), третью строчку занимает форвард «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, за которого свои голоса отдали 6,9% респондентов.

В других дивизионах больше всего голосов набрал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Кандидатуру канадского спортсмена в качестве капитана Тихоокеанского дивизиона поддержали 29,3% респондентов. На данный момент Макдэвид делит первое место в гонке бомбардиров регулярного сезона НХЛ, имея в активе 49 (17 + 32) очков. Столько же у его партнёра по «Эдмонтону» Леона Драйзайтля (23 + 26). Овечкин занимает третью строчку с 47 (22 + 25) баллами.

В остальных дивизионах ни один из претендентов на звание капитана не набрал более 20% голосов. В Атлантическом лидирует форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз (17,2%), в Центральном — нападающий «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон (13,5%).

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в регулярном чемпионате, отметившись 22 голами и 25 результативными передачами. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук затруднился ответить на вопрос, может ли клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отпустить нападающего Александра Овечкина на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. По его словам, сейчас обсуждать это преждевременно.