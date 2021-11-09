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Овечкин стал вторым хоккеистом «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ

09:40, 09 ноября 2021
Овечкин стал вторым хоккеистом «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press
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Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин укрепился на втором месте в списке лучших ассистентов в истории клуба. По окончании встречи регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз» в его активе значится 600 результативных передач.

В матче с «Баффало» Овечкин дважды ассистировал партнёрам. По количеству передач он занимает второе место в истории «Вашингтона», уступая лишь Никласу Бэкстрему. В активе шведского форварда значится 722 голевых паса.

Среди действующих хоккеистов ближайшим преследователем Овечкина является защитник Джон Карлсон, сделавший 413 передач за карьеру. Россиянин Евгений Кузнецов занимает 12-е место в списке лучших ассистентов в истории «Кэпиталз». Он ассистировал партнёрам 300 раз.

Ранее стало известно, Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом.

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