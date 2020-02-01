https://static.news.ru/photo/4212c1b8-7f58-11e9-9e91-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» (5:3). На счету россиянина оказались третья и пятая шайба команды, которую он провёл на последних секундах игры в пустые ворота.

Дубль позволил россиянину подняться на восьмую строчку снайперов Лиги за всю её историю. Овечкин теперь имеет в своём активе 695 результативных бросков, что на один гол больше, чем у Марка Мессье. Седьмым снайпером НХЛ пока остаётся Майк Гартнер, у которого 708 голов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин ответил на вопрос репортёра о том, когда ждать его 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Когда приближаетесь к 700 голам, конечно, стараетесь это сделать как можно быстрее, отметил россиянин. По его словам, он не пытается думать о многом и старается делать всё возможное.