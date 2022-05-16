Овечкин раскрыл подробности травмы Хоккеист Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф НХЛ с травмой плеча

Александр Овечкин / Фото John McCreary/Icon Sportswire via Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что играл в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с травмой плеча. Хоккеист отметил, что ему предстоит операция. Слова Овечкина приведены на сайте лиги.

Я ударился плечом о борт, но в плей-офф я не думаю, что это имеет значение. Если будет больно, вам сделают несколько инъекций и дадут пару волшебных таблеток, — сказал Овечкин.

Форвард «Вашингтона» получил травму во время матча регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника и на скорости врезался в борт плечом.

14 мая «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Флориде Пантерс».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что у американцев не хватит яиц, чтобы выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина. Таким образом журналист отреагировал на известие о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе запретили находиться на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.