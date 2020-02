Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал безголевую серию из пяти матчей, отличившись на восьмой минуте встречи. Таким образом на счету Овечкина стало 699 шайб в НХЛ.

