https://static.news.ru/photo/dc8e56ba-5484-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: www.nhl.com/capitals

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреалю» на домашней арене в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:4 ОТ.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал безголевую серию из пяти матчей, отличившись на восьмой минуте встречи. Таким образом на счету Овечкина стало 699 шайб в НХЛ.

Как писал NEWS.ru, в феврале 34-летний капитан «Вашингтона» поднялся на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.