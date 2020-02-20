«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреалю» на домашней арене в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:4 ОТ.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал безголевую серию из пяти матчей, отличившись на восьмой минуте встречи. Таким образом на счету Овечкина стало 699 шайб в НХЛ.
Right off the draw it's— Washington Capitals (@Capitals)
@ovi8!!! pic.twitter.com/2jVdZRMOtA February 21, 2020
Как писал NEWS.ru, в феврале 34-летний капитан «Вашингтона» поднялся на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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