https://static.news.ru/photo/7649410c-47d8-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин (в центре) Фото: nhl.com/capitals

Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. В настоящее время спортсмен имеет на своём счету 40 голов в 53 матчах.

Второе место занял нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 38 голами в 54 матчах.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Овечкин нанёс травму российскому вратарю команды Илье Самсонову. Нападающий попал ему шайбой в голову.