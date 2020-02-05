Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. В настоящее время спортсмен имеет на своём счету 40 голов в 53 матчах.
Второе место занял нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 38 голами в 54 матчах.
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Овечкин нанёс травму российскому вратарю команды Илье Самсонову. Нападающий попал ему шайбой в голову.
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