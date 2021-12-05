Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с 20 голами

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 17-й раз подряд достиг отметки в 20 голов за сезон, что является повторением рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Достичь подобного результата ему удалось по итогам встречи с «Коламбус Блю Джекетс», в которой он отметился заброшенной шайбой, сообщает StatsCentre.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Коламбусом» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. У «Кэпиталз» голами отметились Алексей Протас (пятая минута), Александр Овечкин (24-я) и Гарнет Хатауэй (59-я). В составе «Блю Джекетс» автором единственного гола стал Эрик Робинсон (47-я).

Овечкин достиг отметки в 20 голов в 17-м сезоне подряд в НХЛ и повторил рекорд лиги по данному показателю. Помимо российского форварда, подобное удавалось лишь Марселю Дионну, Яромиру Ягру и Матсу Сандину.

Для того чтобы забросить 20 шайб в нынешнем регулярном чемпионате, Овечкину потребовалось провести 25 матчей. За свою карьеру ему лишь раз удалось покорить данную планку за меньшее количество встреч. В сезоне-2013/14 он имел в своём активе 20 голов после 22 игр.

Ранее сообщалось, что Овечкин столкнулся с хоккеистом «Чикаго» Конором Мёрфи в матче НХЛ и отправил того в нокаут. Мёрфи покинул лёд и не смог продолжить матч.