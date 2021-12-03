Овечкин отправил в нокаут соперника на льду

Фото: John McCreary/Icon Sportswire vi/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Брендан Лемье отстранён от выступлений на пять матчей за укус форварда «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачука. Об этом сообщили в пресс-службе лиги, отметив, что на видеоматериалах видно, как спортсмен кусает противника за руку.

Департамент не нашёл убедительных доказательств того, что Лемье несколько раз кусал Ткачака во время драки и что кровоточащая рана на правой руке нападающего «Оттавы», которую он показывает арбитрам, стала следствием...