Овечкин отправил в нокаут соперника на льду

Конор Мёрфи не смог продолжить матч после столкновения
Михаил Потапов
Михаил Потапов
17:59, 03 декабря 2021
Александр ОвечкинФото: John McCreary/Icon Sportswire vi/Global Look Press
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Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин столкнулся с хоккеистом «Чикаго» Конором Мёрфи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отправил того в нокаут. Мёрфи покинул лёд и не смог продолжить матч. Видео было опубликовано на странице Missin Curfew в Twitter.
Россиянин жёстко встретил оппонента возле бортика. Тот покинул лёд с посторонней помощью.