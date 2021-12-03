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Овечкин отправил в нокаут соперника на льду

Конор Мёрфи не смог продолжить матч после столкновения
17:59, 03 декабря 2021
Овечкин отправил в нокаут соперника на льду Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire vi/Global Look Press
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Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин столкнулся с хоккеистом «Чикаго» Конором Мёрфи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отправил того в нокаут. Мёрфи покинул лёд и не смог продолжить матч. Видео было опубликовано на странице Missin Curfew в Twitter.

Россиянин жёстко встретил оппонента возле бортика. Тот покинул лёд с посторонней помощью.

Овечкин в той встрече не отметился голами, а его команда потерпела поражение со счётом 3:4.

29 ноября Овечкин вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. Всего в его активе 749 шайб. Впереди только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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