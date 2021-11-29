Овечкин вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 37 очков и обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Матч между «Каролиной» и «Вашингтоном» завершился со счётом 2:4. В составе гостей голами отметились Александр Овечкин (32-я минута), Алексей Протас (33-я), Дмитрий Орлов (58-я) и Джон Карлсон (59-я). При этом Орлов также выступил в роли ассистента в эпизоде с заброшенной шайбой соотечественника.

У хозяев отличились Еспери Котканиеми (47-я) и Нино Нидеррайтер (54-я).

Таким образом, Овечкин забросил 19-ю шайбу в сезоне и набрал 37 очков, что позволило ему выйти на второе место в гонке бомбардиров. В ней он уступает лишь немецкому форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (20 голов + 20 передач).

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты из «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко были названы звёздами матча с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря им были забиты пять из шести голов хозяев.