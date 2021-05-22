Овечкин освободился: «Вашингтон» завершил борьбу за Кубок Стэнли

https://static.news.ru/photo/c6bb8092-bc34-11eb-ad7b-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так гости довели счёт в серии до победного для себя 4-1.

Единственную шайбу у столичной команды забросил Конор Шири, которому ассистировал защитник Дмитрий Орлов. Нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 бросков.

Российские легионеры «Вашингтона», выбывшего из борьбы за Кубок Стэнли, теперь могут получить приглашения в национальную сборную. Она в Риге ведёт борьбу на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что сборная России под руководством Валерия Брагина обыграла команду Великобритании в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). В дебютном матче россияне обыграли национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).