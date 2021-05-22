Сборная России разгромила Великобританию во втором матче ЧМ по хоккею

Сборная России под руководством Валерия Брагина обыграла национальную команду Великобритании в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0)
На шестой минуте россияне открыли счёт, реализовав первое большинство. Нападающий Михаил Григоренко сделал перевод на правый край, а Антон Бурдасов не просто удачно принял шайбу, но и с кистей переправил в ближнюю девятку.
Anton Burdasov from Mikhail Grigorenko and Igor Ozhiganov. Russia takes the 1-0 lead on the PP.— Steven Ellis (@StevenEllisTHN)
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Ещё через две минуты Михаил Григоренко в меньшинстве расправился с воротами соперника. Дмитрий Воронков навязал борьбу в чужой зоне, совершил пас на форварда «Коламбуса», который забросил в касание (2:0).
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На десятой минуте Бурдасов сделал дубль. Андрей Кузьменко сделал перевод под бросок Антону, и тот не ошибся (3:0).
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Спустя минуту отличился и Сергей Толчинский, для которого этот матч стал первым на чемпионате мира в Риге. Александр Барабанов передал шайбу в центр, а нападающий «Авангарда» подхватил, выкатился один на один и переиграл Джексона Уистла (4:0).
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Но британцам всё же удалось отыграть одну шайбу. На 19-й минуте Лиэм Кирк реализовал большинство, переиграв ещё одного дебютанта российской сборной Ивана Бочарова.
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После перерыва пятый угол удалось забить только на 31-й минуте. Никита Задоров совершил пас на Павла Карнаухова, который легко обыграл защитника британцев и точно попал в сетку ворот.
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В заключительном периоде на 50-й минуте сборная России забросила свою шестую шайбу. Кузьменко успешно обыграл защитника и с кистей бросил точно под перекладину. Ещё одна реализация большинства.
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Спустя минуту дебютный гол на этом чемпионате мира забил и Антон Слепышев. Капитан российской команды с левого угла бросил точно в дальнюю девятку и сделал счёт 7:1.
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В дебютном матче чемпионата мира россияне обыграли национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
Ранее сборная Дании впервые в истории со счётом 4:3 победила команду Швеции в матче предварительного этапа ЧМ по хоккею в Риге. Соперники выступают в группе А.