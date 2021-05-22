Сборная России разгромила Великобританию во втором матче ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/f92e1cba-bb12-11eb-ad02-96000091f725_660.jpg Фото: Jari Pestelacci via www.imago-im/GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России под руководством Валерия Брагина обыграла национальную команду Великобритании в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0)

На шестой минуте россияне открыли счёт, реализовав первое большинство. Нападающий Михаил Григоренко сделал перевод на правый край, а Антон Бурдасов не просто удачно принял шайбу, но и с кистей переправил в ближнюю девятку.

Anton Burdasov from Mikhail Grigorenko and Igor Ozhiganov. Russia takes the 1-0 lead on the PP. #IIHFWorlds pic.twitter.com/o8r3LeuFcB — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 22, 2021

Ещё через две минуты Михаил Григоренко в меньшинстве расправился с воротами соперника. Дмитрий Воронков навязал борьбу в чужой зоне, совершил пас на форварда «Коламбуса», который забросил в касание (2:0).

На десятой минуте Бурдасов сделал дубль. Андрей Кузьменко сделал перевод под бросок Антону, и тот не ошибся (3:0).

Спустя минуту отличился и Сергей Толчинский, для которого этот матч стал первым на чемпионате мира в Риге. Александр Барабанов передал шайбу в центр, а нападающий «Авангарда» подхватил, выкатился один на один и переиграл Джексона Уистла (4:0).

Но британцам всё же удалось отыграть одну шайбу. На 19-й минуте Лиэм Кирк реализовал большинство, переиграв ещё одного дебютанта российской сборной Ивана Бочарова.

После перерыва пятый угол удалось забить только на 31-й минуте. Никита Задоров совершил пас на Павла Карнаухова, который легко обыграл защитника британцев и точно попал в сетку ворот.

В заключительном периоде на 50-й минуте сборная России забросила свою шестую шайбу. Кузьменко успешно обыграл защитника и с кистей бросил точно под перекладину. Ещё одна реализация большинства.

Спустя минуту дебютный гол на этом чемпионате мира забил и Антон Слепышев. Капитан российской команды с левого угла бросил точно в дальнюю девятку и сделал счёт 7:1.

В дебютном матче чемпионата мира россияне обыграли национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

Ранее сборная Дании впервые в истории со счётом 4:3 победила команду Швеции в матче предварительного этапа ЧМ по хоккею в Риге. Соперники выступают в группе А.