Сборная России разгромила Великобританию во втором матче ЧМ по хоккею

Фото: Jari Pestelacci via www.imago-im/GLOBAL LOOK PRESS

На шестой минуте россияне открыли счёт, реализовав первое большинство. Нападающий Михаил Григоренко сделал перевод на правый край, а Антон Бурдасов не просто удачно принял шайбу, но и с кистей переправил в ближнюю девятку.