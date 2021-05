Сборная России вырвала победу у чехов в первом матче ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/0c381d20-ba4a-11eb-b8fb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fhr

Сборная России в дебютном матче чемпионата мира по хоккею, который стартовал в Риге (Латвия), обыграла национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

Счёт встречи открыли подопечные Валерия Брагина, реализовав большинство на пятой минуте. Нападающий Антон Бурдасов получил пас от Михаила Григоренко и Ивана Морозова и точно бросил в ближнюю девятку, куда не смог дотянуться Шимон Грубец.

Спустя пять минут сравнять счёт встречи удалось форварду Якубу Флеку, который с передачи Михала Шпачека, ворвался в российскую зону и с кистей бросил в дальний угол.

Во втором периоде россиянам в меньшинстве удалось выйти вперёд на 36-й минуте. С передачи Владислава Каменева нападающий Артём Швец-Роговой выкатился на ворота и аккуратно переиграл голкипера соперников.

Ответ чехов последовал на 38-й минуте. Причём в голе участвовала тройка игроков Национальной хоккейной лиги. Либор Хайек выиграл борьбу у борта, а Доминик Кубалик сделал длинный и точный пас на Якуба Врана, который справился с Александром Самоновым.

Команда Брагина снова повела в счёте на 46-й минуте. Дмитрий Воронков у лицевого борта навязал борьбу чехам, а Александр Барабанов, подхватив шайбу, перешёл в центр и со средней дистанции точно пробросил.

И в третий раз отыграться чехи сумели на 58-й минуте в большинстве. Кубалик бросил издали мимо ворот, но шайба попала в конёк Артёма Зуба, а затем отлетела в ворота.

За 19 секунд до конца третьего периода точку поставил Михаил Григоренко. С передачи Ивана Провора нападающий «Коламбуса» забросил великолепный гол.

В параллельном матче сборная Германии обыграла итальянцев со счётом 9:4 (2:2, 5:0, 2:2).

