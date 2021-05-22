Дания впервые в истории обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/6da754e6-baf3-11eb-b8cc-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Hasteg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Дании впервые в истории со счётом 4:3 победила команду Швеции в матче предварительного этапа ЧМ по хоккею в Риге. Соперники выступают в группе А, игры проходят без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Заброшенными шайбами у датчан отметились Никлас Йенсен (31, 38 и 49-я минуты), Эмиль Кристенсен (39). У шведов отличились Карл Клинберг (22, 51) и Хенрик Тёммернес (36).

Скандинавы выступают в одной группе с командами РФ, Чехии, Словакии, Швейцарии, Белоруссии и Великобритании. 22 мая на лёд выйдут россияне и британцы, а также чехи и швейцарцы в очных противостояниях.

Накануне сборная РФ в дебютном матче на турнире обыграла национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Счёт встречи открыли подопечные Валерия Брагина, реализовав большинство на пятой минуте.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Латвии Боб Хартли признался, что ему не стоило усилий настроить хоккеистов на игру против команды Канады на чемпионате мира по хоккею. Сборная Латвии 21 мая на старте домашнего чемпионата мира впервые в истории выиграла у канадцев (2:0).