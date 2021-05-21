Тренер хоккеистов Латвии объяснил сенсационную победу над канадцами

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным действием и в четвёртом матче плей-офф против «Бостона». Однако заброшенная россиянином на 45-й минуте шайба не помогла столичной команде в гостевом матче — поражение со счётом 1:4.

Теперь «Бостон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1. У Овечкина в этом розыгрыше плей-офф стало 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Россиянин набрал 71 очко в...