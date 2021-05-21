Тренер хоккеистов Латвии объяснил сенсационную победу над канадцами

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли признался, что ему не стоило усилий настроить хоккеистов на игру против команды Канады на чемпионате мира по хоккею, сообщает сайт КХЛ.
Сборная Латвии 21 мая на старте домашнего чемпионата мира впервые в истории выиграла у канадцев (2:0).
На самом деле это лёгкая игра, чтобы себя замотивировать. Матис Кивлениекс держал нас в игре, первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счёту. Лидерство в счёте только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах, — отметил канадский наставник латышей.
Ранее стало известно, что сборная России в дебютном матче чемпионата мира по хоккею, который стартовал в Риге (Латвия), обыграла национальную команду Чехии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Счёт встречи открыли подопечные Валерия Брагина, реализовав большинство на пятой минуте.