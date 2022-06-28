«Он вернется»: Фазель о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию Бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что Кубок Стэнли рано или поздно вернется в Россию

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о запрете Национальной хоккейной лиги (НХЛ) привозить в Россию Кубок Стэнли, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам функционера, трофей обязательно вернется в страну.

Привезти Кубок Стэнли в Россию? Это хорошая традиция. Но сейчас все в руках руководства НХЛ. Все будет зависеть от их ответа. Но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернется в Россию. Это просто вопрос времени, — заявил Фазель.

НХЛ вынесла решение о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию 16 июня. В лиге существует традиция, по которой каждый игрок победившей команды может на день привезти трофей на родину.

Обладателем Кубка Стэнли в нынешнем сезоне стал «Колорадо Эвеланш». В составе команды выступает российский форвард Валерий Ничушкин.