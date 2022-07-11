«Нужны показательные процессы»: депутат о военных билетах хоккеистов Депутат Госдумы Ющенко призвал устроить показательные процессы над хоккеистами для борьбы с покупкой «военников»

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал о том, как бороться с покупкой военных билетов известными спортсменами. В эфире «Матч ТВ» он указал, что нужны «показательные процессы».

Чтобы это победить, нужна пара показательных процессов. С военными билетами пришла пора провести пару показательных процессов на ярких спортсменах, которые являются, как оказалось, фигурантами дела, — приводит слова Ющенко канал.

Районный суд Уфы 18 июля рассмотрит уголовные дела в отношении хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева, которые подозреваются в покупке военных билетов.

1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета и его тоже могут призвать в армию.