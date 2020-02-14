Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что будет вести диалог с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

С НХЛ обязательно будем вести диалог, в том числе и по участию в Олимпийских играх. Что касается участия в Лиге чемпионов, это более сложный вопрос. Не так просто найти окна...