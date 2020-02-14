Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ближайших планах Лиги.
У нас есть стратегия развития КХЛ до 2023 года, которую будем выполнять. Ближайшая задача — введение пола зарплат как следующий шаг после ввода потолка зарплат. Будем стоять на том, что потолок будет жёстким — 900 млн рублей и точка, — сказал Морозов на пресс-конференции.
Ранее Морозов заявил, что будет вести диалог с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков в Олимпийских играх, писал NEWS.ru.
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