Николишин выразил уверенность в лидерстве сборной России на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/e5209aee-c851-11eb-95e2-96000091f725_660.jpg Андрей Николишин Фото: Wikimedia

Чемпион мира по хоккею — 1993 Андрей Николишин после завершения чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Риге (Латвия), выразил уверенность, что сборная России сможет быть в числе лидеров на Олимпиаде-2022. В четвертьфинале мирового первенства команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме со счётом 1:2.

Представленные канадцы на чемпионате мира ничуть не слабее, а во многих аспектах были даже сильнее, чем наша команда. Ожидать фурора на Олимпиаде? Дело в том, что фурор — это обыграть всех 10:0, а выйти в тройку призёров, например, это не фурор. По подбору игроков, который есть у россиян сейчас в наличии, мы вполне можем претендовать на тройку лидеров, — сказал Николишин.

Он добавил, что в Пекин должны отправиться игроки НХЛ. Но и этого мало, необходимо изменить систему работы.

Мы позавчера встречались и обсуждали: в первую очередь, должен быть составлен чёткий план действий; выбран менеджер, и не один, а несколько; составлена команда тренерского штаба, несколько менеджеров. Потом уже собирать состав из игроков. Нужно понимать, в какой хоккей будем играть — это не «Золотая шайба», нужно комплексно подходить к решению проблемы, — заключил он.

Ранее сборная Канады по хоккею в овертайме выиграла у команды Финляндии финал чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 3:2.