Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжает держать все команды и болельщиков в напряжении и утверждать, что организация сможет полноценно завершить сезон. Как бы не так: сроки возобновления не определены, площадки и города не выбраны, спортсмены сомневаются в этой необходимости, даже тренировочные лагеря пока пылятся. И часики, надо не забывать, тикают. Однако разговоры продолжаются, комиссар НХЛ Гэри Беттмен рассказывает о возобновлении хоккея сразу с плей-офф, где начнут выступление 24 команды, а розыгрыш Кубка Стэнли после предварительного раунда примет свой обычный вид.

Задумка интересная, жаль, он не учёл один маленький момент: реакцию клубов. «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» отклонили это предложение сразу, «Питтсбург» подумал, подумал и поддержал коллег, указывая на сюр предложения: «Пингвинз» придётся сыграть с «Монреалем» в предварительном раунде, который бы попросту не смог выйти в плей-офф. Лидерам это не нужно. А игроки задаются правильным вопросом: что делать хоккеистам, у которых перманентные проблемы со здоровьем? Что делать, например, финскому нападающему Каапо Какко из «Нью-Йорк Рейнджерс», который страдает диабетом первого типа и находится в повышенной зоне риска? А шведскому защитнику Антону Строльману из «Флориды Пантерз» с бронхоэктазией? А другим игрокам? Что делать хоккеистам, которые только-только договорились с заокеанскими клубами?

Почему никто не думает о новом сезоне, о том, на сколько сроки его старта придётся сдвинуть? До зимы? Если начинать новый сезон в январе, как и планирует руководство, то закончится он в конце лета (если не будет укороченным). То есть отдыхать спортсменам надо будет осенью, тогда же проводить драфт и заниматься контрактами. В этой ситуации может разрушиться весь международный календарь, повлиять на всех игроков, которые захотят перебраться в НХЛ, и непонятно, можно ли после всего этого вернуться в привычную жизнь.

Российский хоккейный тренер Фёдор Канарейкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказал уверенность, что подобные изменения могут коснуться больших мировых турниров, таких как чемпионат мира и Олимпиада.

Давайте определим одно — НХЛ играет по своим правилам, которые существуют только для них, и они в приоритете. Это большой проект и бизнес, приносящий серьёзные доходы. Они смотрят только на развитие своей лиги. Мне как специалисту и болельщику хотелось, чтобы на турнирах в виде чемпионата мира и Олимпиады, которые, я надеюсь, будут сыграны, были представлены сильнейшие. Но собрать всех сильнейших с такими планами НХЛ — это большая сложность, — сказал Канарейкин.

Кирилл Капризов (слева) Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению специалиста, ситуация, в которой сейчас находится руководство лиги, непредсказуемая. Всем бы хотелось, чтобы НХЛ возобновился, но как всё это будет выглядеть и какие перспективы ждут других игроков?

Далеко ходить не надо — вон наши парни. Некоторые ребята договорились с клубами НХЛ устно, другие — подписали контракты. Но что делает сейчас лига? Машет ручкой хоккеистам и желает удачи, замораживая соглашения и объясняя, что после возобновления сезона до игр хоккеисты допущены не будут. Логично, сезон-то старый. И тут пока повлиять не может даже профсоюз игроков, который старается вразумить лигу.

С начала паузы клубам запрещено подписывать контракты на этот сезон. Они могут заключать соглашения на будущие сезоны — 2020/2021 и следующие, всё по-честному. Будет несправедливо позволить таким игрокам доигрывать остаток сезона. Дедлайн уже прошёл, каждая команда сформировала свой состав, — утверждает заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

У игроков складывается очень интересная ситуация, а маятник пока перебегает из стороны в сторону и не может определить, какой вариант будет лучше. А их как раз два: ждать следующего сезона НХЛ и остаться без хоккея почти на год или не ждать и остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ещё на год, а уехать покорять Америку следующей весной. Но есть ещё один, оптимальный вариант: подписать контракты с клубами с возможностью отправиться в аренду на родину.

Если конкретизировать, то пока ситуация обстоит так: нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко и защитник ЦСКА Александр Романов уже подписали договоры с «Флоридой» и «Монреалем» соответственно. Профсоюз намерен отстаивать игроков до последнего. Правда, с Денисенко вышла увлекательная история. В связи с тем, что НХЛ запретила подписывать новые соглашения с началом пандемии инфекции коронавируса, некоторые клубы улыбнулись и пошли другим путём — они заключают трудовые договоры без времени начала (что и произошло с Денисенко). Лига, конечно же, не пропустила регистрацию таких контрактов. Не очень понятно, на что надеялись клубы.

Звёзды московского ЦСКА Кирилл Капризов и Илья Сорокин попали в иную западню: на словах они уже обсудили все детали соглашений с «Миннесотой Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс», но на бумаге поставить свои милые подписи не успели. А выше указано, что лига не намерена давать добро на подписание новых договоров с хоккеистами на текущий, незавершённый сезон.

Уже столько дискуссий и пожеланий. У каждого своя дорога и свой путь. Если вспоминать историю, то перепробовано всё, начиная с занавеса, когда ребята просто убегали из страны за океан и строили свои звёздные карьеры там. Если человек созрел и решил, он должен воплотить в жизнь свою цель. Возможно, это единственный шанс, который необходимо реализовать. А дальше каждый должен думать сам — сможет ли он, как он соизмеряет себя с этой ситуацией. Но и Григорий, и Александр, и Кирилл с Ильёй очень перспективны, впереди их ждёт большая карьера, — заключил Канарейкин.

Кажется, остаётся только ждать.