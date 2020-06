НХЛ сократила количество городов для завершения сезона до шести вариантов

Изначально в списке было 10 городов. На данный момент в списке присутствуют три канадских города, сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн. Он отметил, что шансы Ванкувера и Эдмонтона на проведение турнира выше, чем у Торонто. Также в списке фигурирует Лас-Вегас (США).

My understanding is that the NHL has cut the list of Hub cities to 6 teams from the original 10. The list still includes all three Canadian cities. My sense is Vancouver and Edmonton rank ahead of Toronto. Obviously Vegas remains in the mix.