Хоккей

НХЛ сократила количество городов для завершения сезона до шести вариантов

13:21, 21 июня 2020 14
Фото: Larry MacDougal/www.imago-images.de/Global Look Press

Список городов, претендующих на проведение оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократился до шести вариантов.

Изначально в списке было 10 городов. На данный момент в списке присутствуют три канадских города, сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн. Он отметил, что шансы Ванкувера и Эдмонтона на проведение турнира выше, чем у Торонто. Также в списке фигурирует Лас-Вегас (США).

Окончательное решение по двум городам, которые примут турнир, будет принято к концу следующей недели.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.

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