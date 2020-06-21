НХЛ сократила количество городов для завершения сезона до шести вариантов

https://static.news.ru/photo/3dbc71d2-b3a9-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpgФото: Larry MacDougal/www.imago-images.de/Global Look Press
Список городов, претендующих на проведение оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократился до шести вариантов.
Изначально в списке было 10 городов. На данный момент в списке присутствуют три канадских города, сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн. Он отметил, что шансы Ванкувера и Эдмонтона на проведение турнира выше, чем у Торонто. Также в списке фигурирует Лас-Вегас (США).
My understanding is that the NHL has cut the list of Hub cities to 6 teams from the original 10. The list still includes all three Canadian cities. My sense is Vancouver and Edmonton rank ahead of Toronto. Obviously Vegas remains in the mix.
Окончательное решение по двум городам, которые примут турнир, будет принято к концу следующей недели.
Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».
Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.