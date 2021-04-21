Нечего было гнобить: почему Панарин не сыграет за Россию на ЧМ

В СМИ появилась информация, что российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отказался от участия в чемпионате мира по хоккею. Это конец?

А вы ожидали другого?

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» на протяжении нескольких недель находится просто в невероятной форме, тащит за собой команду поближе к плей-офф и почти регулярно, кроме последнего матча, набирает очки. Но учитывая последнее поражение, теперь достать, а уж тем более опередить «Бостон», у которого преимущество в очках (58 против 52 у «Рейнджерс») и два матча в запасе, кажется практически невозможным.

И только мы понадеялись, что Панарин на несколько недель вернётся в российский хоккей и сыграет за сборную в любимой тройке вместе с Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым, как Артемий разрушил надежду.

Да и чего удивляться? Во-первых, ему сейчас не до размышлений о сборной — для хоккеиста сейчас ключевое значение имеет игра клуба. Более того, текущий сезон НХЛ с самого начала складывался для российской звезды непросто. Чисто с психологической точки зрения его можно понять — после игр в «пузыре» снова ехать в такие же условия и выкладываться на полную — тот ещё стресс.

Nicholas T. Loverde/CSM via ZUMA Wire/ТАСС

Но это не является главной причиной подобного решения Панарина. Где пройдёт чемпионат мира? Правильно, в Риге. А что там случилось? Тот самый скандал с якобы избиением Артемием девушки. Очевидно, что с приездом форварда история десятилетней давности, которая всё ещё никак не подтверждена, всплывёт, и как бы Панарин ни открещивался, всегда найдётся человек, который будет подбрасывать дрова.

Тренер Андрей Назаров, который работал с Артемием в подмосковном «Витязе», не просто так именно за несколько месяцев перед стартом ЧМ вспомнил историю с девушкой в баре. Только вот реакция оказалась не той, на которую он рассчитывал.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг после заседания совета директоров КХЛ заявил: «Панарин — великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты, остальное — не моя компетенция».

Да и чемпионат мира не такое знаковое событие для хоккеистов. Турнир проводится каждый год. Не приедет в этом, может, увидим в следующем. С Олимпиадой дела обстоят иначе. Ещё в 2019 году Панарин говорил, что пропуск Игр станет для него трагедией. Так что поторопился немного Назаров со всеми беспочвенными обвинениями. Кто знает, может, случись это перед Пекином, реакция была бы ещё острее.

Тем не менее ради чего Панарину тратить свои нервы в Риге? Ради золота? А кто сказал, что сборная его добудет? Последний раз россияне становились чемпионами мира в 2014 году, и пока не кажется, что на этот раз «Красная машина» снова впишет своё имя в историю.

Кого не ждать из энхаэловцев?

В любом случае помимо Панарина мы не увидим ряд других игроков топ-уровня. Чемпионат мира стартует 21 мая. Регулярный сезон НХЛ заканчивается в ночь на 20 мая. На данный момент всё складывается слишком хорошо у первых четвёрок, которые продолжат путь в борьбе за Кубок Стэнли.

В Восточном дивизионе лидируют «Вашингтон» Александра Овечкина (первое место, 62 очка), «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина (второе, 62 балла), «Питтсбург» Евгения Малкина (третье, 61 очко).

В Центральном дивизионе отлично себя чувствуют «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова (первое место, 65 очков), «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, Никиты Гусева и Григория Денисенко (второе, 65 баллов), а также «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова (третье, 62 очка).

«На Западном фронте без перемен» — всё хорошо — у «Колорадо» Валерия Ничушкина (второе место, 64 очка) и «Миннесоты» Кирилла Капризова (третье, 59 баллов).

Да и в Северном дивизионе у наших парней всё неплохо: в «Торонто» Александра Барабанова и Ильи Михеева (первое место, 61 очко), «Виннипеге» Михаила Бердина (второе, 57 баллов) и «Монреале» Александра Романова (четвёртое, 47 очков).

Если эти команды продолжат так же активно набирать, а соперники совершать осечки, как «Рейджерс» против «Айлендерса» (0:6), то увидеть всех перечисленных россиян будет возможно в одном случае — вылет из плей-офф и дозаявка на ЧМ. Благо, что руководство НХЛ не будет препятствовать игрокам в участии в соревнованиях.

Но будет ли это действительно кому-то надо?

Кто может приехать?

Тем не менее всегда есть обратная сторона медали. У сборной России сейчас неожиданно проблемной стала вратарская позиция. И если «Рейнджерс» пролетит мимо плей-офф, то главным претендентом на приезд в Ригу станут Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. Причём первый выдаёт отличный сезон за команду Панарина, так что кажется, что именно он смело может занять место основного голкипера.

Игорь Шестёркин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но если вратарская позиция пока под вопросом, то с защитниками проблем намного меньше. Тут целый список кандидатов: Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава»).

Кроме того, мимо плей-офф может попасть Никита Задоров («Чикаго»), который играл за Россию в 2019 году. Интересно, примет ли его ФХР так же, как и Панарина? Задоров-то является рупором критики российской власти даже похлеще.

Из нападающих при удачном для России и не лучшем исходе для «Рейнджерс» может прибыть в расположение сборной Павел Бучневич. Правда, он уже приезжал в 2018-м и ничего хорошего показать не смог. Точно мимо плей-офф пройдут Владислав Наместников («Детройт») и Артём Анисимов с Евгением Дадоновым из «Оттавы». Первые два — центральные игроки (нападающие), что является чуть ли не главным условием современного хоккея. А Дадонов является отличным снайпером. Более того, не исключено, что на ЧМ приедут также Михаил Григоренко («Коламбус») и Денис Гурьянов («Даллас»). Последний никогда не выступал за сборную на взрослом уровне, но учитывая, какой сезон в НХЛ проводит нападающий, ФХР нельзя даже и думать лишнюю минуту — надо звать.

В любом случае Ротенберг уже говорил, что в национальную команду будут отбирать игроков исключительно по спортивным критериям. Посмотрим, кто окажется наиболее подходящим.