«Небольшой кринж»: в «Ак Барсе» объяснили молчание ведущей во время эфира

Руководитель медиацентра казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов объяснил молчание ведущей «Ак Барс Шоу» Анны Семёновых в течение 17 минут эфира желанием добавить веселья перед Новым годом, сообщает «Газета.Ru». По его словам, это было запланировано. 28 декабря ХК опубликовал в Instagram отрывок шоу, в котором девушка пристально смотрит в камеру и улыбается. При этом другой ведущий Илья Тагиров и приглашённый гость активно участвуют в дискуссии.

Это всё изначально было продумано нами. Овертайм состоялся 27 декабря после игры с магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который мы выиграли со счётом 4:3. Поскольку это предновогодний эфир, мы хотели немного развлечь наших болельщиков. У нас «Ак Барс Шоу» выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей, и периодически мы стараемся оправдать своё название «шоу». Отойти от каких-то серьёзных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа, — объяснил Степанов.

По его словам, в клубе рады тому, что выпущенный ролик стал популярным. То, что видео разошлось по Сети, — хорошо и для хоккея, и для настроения людей, отметил Степанов.

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