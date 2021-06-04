«Не можем менять тренеров как перчатки»: Третьяк об отстранении Брагина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможное увольнение Валерия Брагина с поста тренера сборной России после поражения от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Брагина уступили Канаде в овертайме — 1:2. Слова Третьяка приводит ТАСС.
Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки, — сказал Третьяк.
По мнению прославленного хоккеиста, нужно верить тренеру, особенно в преддверии Олимпиады. Брагин, считает Третьяк, должен сделать выводы из сложившейся ситуации.
В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира.