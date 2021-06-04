«Не можем менять тренеров как перчатки»: Третьяк об отстранении Брагина

Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Белла Гаургашвили NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях главы государства от поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина проиграла в овертайме канадцам — 1:2. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

Владимир Путин расстроился итогам матча российской сборной по хоккею с канадцами, как и мы все, — сказал Песков. В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат...