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«Не можем менять тренеров как перчатки»: Третьяк об отстранении Брагина

17:13, 04 июня 2021
Владислав Третьяк Владислав Третьяк Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможное увольнение Валерия Брагина с поста тренера сборной России после поражения от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Брагина уступили Канаде в овертайме — 1:2. Слова Третьяка приводит ТАСС.

Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки, — сказал Третьяк.

По мнению прославленного хоккеиста, нужно верить тренеру, особенно в преддверии Олимпиады. Брагин, считает Третьяк, должен сделать выводы из сложившейся ситуации.

В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира.

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