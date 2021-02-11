«Не будите зверя»: гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

https://static.news.ru/photo/ada7dc1a-6cf5-11eb-b13d-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/David Zalubowski/ТАСС

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на чужом льду одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов — 4:3. При этом до последних секунд встречи «пингвины» уступали, однако спаслись от поражения благодаря голу россиянина Евгения Малкина.

В середине второго периода счёт стал 2:2 и держался до 54-й минуты, когда форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал вывел свою команду вперёд. На последней минуте встречи тренерский штаб «Питтсбурга» снял с игры вратаря, и в большинстве шесть на пять гости сумели перевести игру в дополнительное время — отличился Малкин, нанеся точный бросок от правого круга вбрасывания.

Не будите зверя, — так в соцсетях «Питтсбурга» прокомментирован гол Евгения.

В овертайме соперники не выявили победителя. А в серии буллитов успех был на стороне гостей — единственную и победную шайбу забросил капитан Сидни Кросби.

Джино проделал огромную работу для того, чтобы открыться, и нанёс классный бросок. Это то, что он умеет. У нас был отличный траффик, получился шикарный эпизод, — после матча высказался о голе Малкина ассистировавший ему защитник Крис Летанг.

После этой победы «Питтсбург» сравнялся с «Айлендерс» в турнирной таблице Восточной конференции. После 12 игр обе команды имеют по 13 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». У него зафиксировано повреждение нижней части тела, сроки его возвращения на лёд пока неизвестны.