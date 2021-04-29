Названа фамилия нового главного тренера московского «Спартака»

https://static.news.ru/photo/f16477aa-a991-11eb-ab7a-96000091f725_660.jpg Борис Миронов Фото: vk.com/spartakhc

Московский хоккейный клуб «Спартак» определился с новым главным тренером команды. Им стал Борис Миронов, сообщается на официальном сайте коллектива.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на два сезона.

Миронов на протяжении 11 сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге. В роли тренера одерживал победу в Кубке Харламова — 2017.

Последней командой, с которой работал специалист, был «Нефтехимик».

Пока Миронов не прокомментировал это событие.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 1:0 на домашней арене и стал обладателем Кубка Гагарина. Серия закончилась со счётом 4:2.