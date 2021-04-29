Названа фамилия нового главного тренера московского «Спартака»

Московский хоккейный клуб «Спартак» определился с новым главным тренером команды. Им стал Борис Миронов, сообщается на официальном сайте коллектива.
Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на два сезона.
Миронов на протяжении 11 сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге. В роли тренера одерживал победу в Кубке Харламова — 2017.
Последней командой, с которой работал специалист, был «Нефтехимик».
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Пока Миронов не прокомментировал это событие.
Ранее сообщалось, что омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 1:0 на домашней арене и стал обладателем Кубка Гагарина. Серия закончилась со счётом 4:2.