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Названа фамилия нового главного тренера московского «Спартака»

11:48, 30 апреля 2021
Борис Миронов Борис Миронов Фото: vk.com/spartakhc

Московский хоккейный клуб «Спартак» определился с новым главным тренером команды. Им стал Борис Миронов, сообщается на официальном сайте коллектива.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на два сезона.

Миронов на протяжении 11 сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге. В роли тренера одерживал победу в Кубке Харламова — 2017.

Последней командой, с которой работал специалист, был «Нефтехимик».

Пока Миронов не прокомментировал это событие.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 1:0 на домашней арене и стал обладателем Кубка Гагарина. Серия закончилась со счётом 4:2.

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