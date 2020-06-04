Названы точные сроки проведения ЧМ-2020 по бенди в Иркутске

Чемпионат мира — 2020 по хоккею с мячом в Иркутске пройдёт 5–11 октября, сообщает пресс-служба Международной федерации бенди (FIB).
Турнир должен был пройти с 29 марта по 5 апреля, но был перенесён на октябрь из-за коронавируса, так как игроки опасались участвовать из-за COVID-19.
Российские хоккеисты — действующие чемпионы мира. Россияне сыграют на групповом этапе с Швецией, Казахстаном и Финляндией.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал помочь с финансированием, чтобы Иркутск смог достойно принять чемпионат мира в 2020 году, писал NEWS.ru.
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