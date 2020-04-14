Морозов: все клубы подтвердили участие в КХЛ, кроме «Адмирала»

https://static.news.ru/photo/777ced7c-7e37-11ea-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcadmiral/facebook.com

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что владивостокский клуб «Адмирал» не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ.

К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал». Все остальные подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Он также отметил, что решение клуба из Владивостока стало для него неожиданностью. Морозов подчеркнул, что если «Адмирал» захочет вернуться в КХЛ и это решение поддержит Совет директоров лиги, то проблем с возвращением не возникнет.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также Федерация хоккея России объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.