Морозов: все клубы подтвердили участие в КХЛ, кроме «Адмирала»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что владивостокский клуб «Адмирал» не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ.
К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал». Все остальные подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
Он также отметил, что решение клуба из Владивостока стало для него неожиданностью. Морозов подчеркнул, что если «Адмирал» захочет вернуться в КХЛ и это решение поддержит Совет директоров лиги, то проблем с возвращением не возникнет.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также Федерация хоккея России объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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