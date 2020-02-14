https://static.news.ru/photo/99b9c4fc-4f14-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-ks.ru

Задача возвращения «Крыльев Советов» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) перестала быть актуальной после отказа главного инвестора финансировать клуб из Москвы, заявил новый президент КХЛ Алексей Морозов.

Действительно, три года назад была принята программа поэтапного развития клуба и постепенного возвращения его в элиту отечественного хоккея. Однако через год главный инвестор отказался от финансирования «Крыльев», и задача возвращения клуба в КХЛ на данный момент перестала быть актуальной. Хорошо, что школа «Крыльев Советов» продолжает работать, а воспитанники клуба с успехом выступают за другие команды КХЛ, — сказал Морозов на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Также он заявил, что продолжает оставаться в руководстве «Крыльев Советов», так как противоречий уставу КХЛ нет.

«Крылья Советов» — старейший клуб Москвы, основанный в 1947 году, чемпион и обладатель Кубка СССР, победитель Кубка европейских чемпионов. Клуб утратил свой профессиональный статус после сезона-2010/2011 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) из-за финансовых проблем. Возродился только в 2016 году и выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). То есть на взрослом уровне команды нет.

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