Молодёжной сборной США засчитали поражение в матче со Швейцарией

Международная федерация хоккея отменила матч молодёжного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. Заокеанской команде засчитали техническое поражение со счетом 0:1.

Причиной такого шага организаторов турнира стал коронавирус — у двух американских хоккеистов оказались положительные тесты на смертоносную инфекцию, а остальная команда отправилась на карантин.

Сборной США 29 декабря предстоит сыграть с командой Швеции. Перед матчем хоккеистам снова надо будет пройти тестирование. Если команда не выйдет на лёд, то ей опять присудят поражение. Последний матч в группе американцам предстоит провести против сборной России.

При этом организаторы решили из-за чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом, не исключать из элитного дивизиона худшую команду по итогам МЧМ-2022.

Ранее стало известно, что в Сети появилась нарезка лучших моментов матча групповой стадии МЧМ-2022 между национальными командами России и Швейцарии. Сборная России неудачно стартовала на турнире в Канаде, потерпев поражение от команды Швеции. Однако во второй встрече подопечные Зубова реабилитировались и взяли верх над соперниками из Швейцарии со счётом 4:2.