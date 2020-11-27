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«Металлург» отыгрался со счёта 1:4 и победил «Нефтехимик»

20:18, 27 ноября 2020
Фото: metallurg.ru

Магнитогорский «Металлург» сумел обыграть нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 6:4 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сталевары» отыгрались со счёта 1:4.

Результативными игроками встречи названы нападающие «Металлурга» Андрей Чибисов и Сергей Мозякин, по два очка в составе «Нефтехимика» набрали Андрей Чивилёв и Булат Шафигуллин. Эта победа позволила «сталеварам» прервать серию из трёх поражений.

Следующие матчи команды проведут 29 ноября. «Нефтехимик» сыграет дома с челябинским «Трактором», а «Металлург» в гостях будет противостоять «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Как писал NEWS.ru, омский «Авангард» обыграл «Амур». Матч завершился со счётом 4:2. В параллельном матче «Трактор» победил «Автомобилист» со счётом 4:3.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о важности игр Ночной хоккейной лиги. Глава государства поздравил участников и гостей на церемонии открытия 10-го юбилейного сезона игр.

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