Путин рассказал о важной миссии игр Ночной хоккейной лиги

https://static.news.ru/photo/0a32d9d6-2beb-11eb-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис и Елена Татариновы/msk.nhliga.org

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям открытия 10-го юбилейного сезона игр Ночной хоккейной лиги.

Российский лидер поздравил собравшихся и отметил, что это замечательный проект, который выполняет важную и востребованную миссию, способствуя популяризации этого вида спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, и вовлекает в свою деятельность ветеранов.

Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и посёлках создаются новые хоккейные команды, и всё больше людей получают прекрасную возможность расширить круг общения, — отметил он в своей телеграмме.

Путин уверен, что юбилейный сезон будет успешным и станет настоящим праздником для всех поклонников хоккея.

Ранее NEWS.ru писал, что Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала слухи о возможном переносе чемпионата мира из Белоруссии в другую страну. Она призвала доверять только официальной информации, которая исходит от Международной федерации хоккея (IIHF).