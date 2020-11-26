«Авангард» одержал победу над «Амуром»

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Во время регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл «Амур». В первом периоде отличились Рид Буше и Егор Чинахов, который реализовал большинство.

Автором шайбы у «Амура» стал Валентин Пьянов. Во втором периоде отличился Корбан Найт и увеличил преимущество своей команды. Перед самым концом третьего периода он забил в пустые ворота.

Томаш Загорны забросил вторую шайбу в составе «Амура», в этот матч стал для чешского форварда 300-м в КХЛ. «Авангард» одержал четвертую победу подряд и с 42 очками занимает 2-е место на Востоке. «Амур» с 26 очками занимает 9-ю строчку.

В параллельном матче «Трактор» на своём льду обыграл «Автомобилист».

Команды в первом периоде обменялись голами. У хозяев автором шайбы стал Лукаш Седлак, а у екатеринбуржцев Алексей Макеев.

Счёт во втором тайме сравняли Томаш Гик и Георгий Белоусов. В третьей двадцатиминутке Питер Холланд и Понтус Оберг перевели игру в овертайм. Победную шайбу закатил в ворота «Автомобилиста» Сергей Калинин. Для команды Билла Питерса это поражение стало четвёртым подряд и клуб с 38 очками остался на 5-й строчке в Восточной конференции. Челябинский «Трактор» с 40 очками идет 3-м.

Как писал NEWS.ru, российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский возглавил топ-10 рейтинга голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Такое мнение высказала официальная телесеть Лиги NHL Network.