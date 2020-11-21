Телесеть НХЛ назвала Василевского лучшим действующим вратарём

https://static.news.ru/photo/c0a167c2-2d4f-11eb-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский возглавил топ-10 рейтинга голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Такое мнение высказала официальная телесеть Лиги NHL Network.

В прошедшем сезоне 26-летний Василевский стал обладателем Кубка Стэнли после победы в финале плей-офф над «Далласом». Российский голкипер «Далласа» 34-летний Антон Худобин замкнул топ-10 действующих вратарей, сообщает NHL Network в Twitter.

The wait is over! Here are our Top 10 Goalies Right Now. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/mFk9HkTaFb — NHL Network (@NHLNetwork) November 23, 2020

На второй строчке рейтинга разместился финн Туукка Раск из «Бостона», на третьей — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». За ними идут американец Бен Бишоп («Даллас»), канадец Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), канадец Кэри Прайс («Монреаль»), канадец Дарси Кемпер («Аризона»), швед Робин Ленер («Вегас») и швед Якоб Маркстрём («Калгари»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что обладателями главного трофея НХЛ в составе «Тампы-Бэй» стали голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. Российский голкипер «Молний» установил рекорд для вратарей по победам в одном плей-офф — он принял участие в 18 выигранных «Тампой» встречах.