«Металлург» одержал третью победу подряд в КХЛ

https://static.news.ru/photo/77a3e65a-5a7f-11eb-9290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Антропович/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл «Локомотив» со счётом 4:1.

Счёт открыл форвард "Магнитки" Николай Прохоркин на 14-й минуте. Гости в ответ загнали шайбу в ворота хозяев. Автором гола стал Антон Ландер. Дальше забивал только «Металлург». Отличились шайбами Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко.

После третьей победы в Восточной конференции «Металлург» идёт четвёртым (61 очко в 47 матчах). «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции (63 очка в 47 играх).

Ранее московский ЦСКА победил петербургский СКА со счётом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщал NEWS.ru.