Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» в ближайшее время пройдёт медицинское обследование.
8 февраля мы пройдём медобследование, оно никак не будет отличаться от обычного. По регламенту КХЛ требуется дважды за сезон проходить медобследование, с коронавирусом это никак не связано, — сообщили в пресс-службе клуба ТАСС.
В клубе отметили, что со всеми хоккеистами «Куньлуня» всё в порядке.
Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение перенести все домашние матчи клубов из Китайской Народной Республики на территорию России. Игроки, приехавшие в РФ, проходят ежедневный осмотр с 23 января 2020 года.
Нападающий китайского клуба «Куньлунь» Спенсер Фу заявил, что у игроков команды нет опасений заболеть коронавирусом, писал NEWS.ru.