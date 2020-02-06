https://static.news.ru/photo/d5788bc8-48ec-11ea-904d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcredstar.com

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» в ближайшее время пройдёт медицинское обследование.

8 февраля мы пройдём медобследование, оно никак не будет отличаться от обычного. По регламенту КХЛ требуется дважды за сезон проходить медобследование, с коронавирусом это никак не связано, — сообщили в пресс-службе клуба ТАСС.

В клубе отметили, что со всеми хоккеистами «Куньлуня» всё в порядке.

Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение перенести все домашние матчи клубов из Китайской Народной Республики на территорию России. Игроки, приехавшие в РФ, проходят ежедневный осмотр с 23 января 2020 года.

Нападающий китайского клуба «Куньлунь» Спенсер Фу заявил, что у игроков команды нет опасений заболеть коронавирусом, писал NEWS.ru.