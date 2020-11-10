Малкин сообщил, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/206b377a-23e4-11eb-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России, игрок команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что вместе со своей супругой Анной Кастеровой переболел коронавирусом.

Хоккеист рассказал в эфире «Матч ТВ», что проходил два тестирования на коронавирус с промежутком в несколько дней и оба раза результаты были положительными. По словам Малкина, они с Анной Кастеровой могли заразиться COVID-19 от друзей.

Да, у меня он был, я переболел им. Мы всей семьёй сдали тесты, у нас с Аней они были положительные, у ребёнка с няней — отрицательные. Сдали через три дня — такая же ситуация, — рассказал хоккеист.

Малкин добавил, что перенёс заболевание бессимптомно ещё месяц назад. При этом у него не пропадало обоняние и даже не было никакой усталости. Антитела в его организме начали появляться спустя три недели после первого положительного теста, отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, в интервью в эфире «Матч ТВ» Малкин также вступился за футболиста Артёма Дзюбу в ситуации с публикацией откровенного видео с участием спортсмена. Хоккеист призвал вернуть Дзюбу в сборную, так как это способно ему помочь в данный момент, тогда как изоляция от футбола и команды может пустить карьеру капитана питерского «Зенита» под откос.