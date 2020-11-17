«Магнитка» по буллитам одержала победу над «Барысом» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.
В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.
«Металлург» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» расположился на восьмой позиции.
Ранее NEWS.ru писал, что «Ак Барс» дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 3:0.
Так, счёт был открыт на восьмой минуте стараниями Михаила Глухова. Через пару минут отличился Александр Бурмистров, который в конце третьего периода сумел оформить дубль.