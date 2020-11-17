«Магнитка» по буллитам одержала победу над «Барысом» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/63c78f0a-28f3-11eb-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.

«Металлург» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Барыс» расположился на восьмой позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ак Барс» дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 3:0.

Так, счёт был открыт на восьмой минуте стараниями Михаила Глухова. Через пару минут отличился Александр Бурмистров, который в конце третьего периода сумел оформить дубль.