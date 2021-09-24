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Люк Тардиф стал президентом Международной федерации хоккея

13:43, 25 сентября 2021
Люк Тардиф стал президентом Международной федерации хоккея Люк Тардиф Фото: Horst Galuschka/dpa Global Look Press
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Француз Люк Тардиф победил на выборах президента Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Он сменил на посту Рене Фазеля, возглавлявшего ИИХФ 27 лет. В этот раз Фазель переизбираться не стал. Об этом сообщила федерация на официальном сайте.

Фаворитом выборов был президент хоккейного союза Германии Франц Райндль, но он уступил Тардифу в четвёртом раунде голосования — победитель набрал 63% голосов.

Люк Тардиф с 2006 года возглавляет Французскую федерацию хоккея, а членом совета ИИХФ стал в 2012-м и возглавил казначейство.

Теперь я готов взять на себя инициативу. Спасибо вам за доверие. Я уверен в будущем, — заявил Тардиф.

Выборы продолжаются, теперь предстоит определить старшего вице-президента, трёх региональных вице-президентов и оставшихся членов Совета ИИХФ, а также внутренних аудиторов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал об ожиданиях от Олимпиады в 2022 году. 

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