«Локомотив» одолел СКА и выиграл предсезонный турнир в Сочи

В финальном поединке традиционного предсезонного турнира Sochi Hockey Open ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над петербургским СКА — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).
По ходу встречи обе команды выходили вперёд (1:0 — «железнодорожники», 2:1 — «армейцы»), но в итоге ярославцы в третьем периоде сумели не только отыграться, но и на последней минуте забить победную шайбу.
У ярославцев дубль оформил Александр Дарьин (голы на 31-й минуте и за 52 секунды до финальной сирены), одну шайбу забросил Владимир А.Ткачёв (50-я минута). В составе СКА отличились Линден Вей (37-я) и Антон Бурдасов (44-я), признанный лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.
Таким образом, Андрей Скабелка завоевал первый трофей в качестве главного тренера «Локомотива». У СКА, как известно, в межсезонье тоже сменился наставник: вместо Алексея Кудашова питерцев возглавил Валерий Брагин.
В двух очных встречах на турнире Sochi Hockey Open петербуржцы дважды обыграли «Локомотив», забросив по шесть шайб, писал ранее NEWS.ru.
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