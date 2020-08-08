«Локомотив» одолел СКА и выиграл предсезонный турнир в Сочи

https://static.news.ru/photo/7805aa78-d999-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

В финальном поединке традиционного предсезонного турнира Sochi Hockey Open ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над петербургским СКА — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

По ходу встречи обе команды выходили вперёд (1:0 — «железнодорожники», 2:1 — «армейцы»), но в итоге ярославцы в третьем периоде сумели не только отыграться, но и на последней минуте забить победную шайбу.

У ярославцев дубль оформил Александр Дарьин (голы на 31-й минуте и за 52 секунды до финальной сирены), одну шайбу забросил Владимир А.Ткачёв (50-я минута). В составе СКА отличились Линден Вей (37-я) и Антон Бурдасов (44-я), признанный лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

Таким образом, Андрей Скабелка завоевал первый трофей в качестве главного тренера «Локомотива». У СКА, как известно, в межсезонье тоже сменился наставник: вместо Алексея Кудашова питерцев возглавил Валерий Брагин.

В двух очных встречах на турнире Sochi Hockey Open петербуржцы дважды обыграли «Локомотив», забросив по шесть шайб, писал ранее NEWS.ru.