Латвийским хоккеистам и тренерам грозит тюремный срок из-за работы в России Delfi: латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России

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Латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России, передает Delfi. Отныне их работу будет курировать Служба государственной безопасности Латвии, а по ее оценке, любая поддержка России противоречит интересам национальной безопасности страны и демократическим ценностям.

Мы можем подтвердить, что Служба государственной безопасности будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих свою профессиональную жизнь в России, правовым нормам. За оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений уголовное право предусматривает ответственность, — говорится в заявлении.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России. На своей странице в Twitter он отметил, что нарушение этого закона должно караться 15 годами тюрьмы.