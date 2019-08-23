Начали мы уже традиционно неважно. Вышли полусонными, пропустили гол. Хорошо, что потом собрались и выровняли игру. Удачно забили, после чего нормально играли. Хотя в постоянном составе у нас играет пока только звено Кулёмина. Все остальные тройки в каждом матче меняются , — отметил наставник «бело-голубых».

Также Владимир Крикунов подчеркнул, что доволен новичками команды, в частности Дмитрием Яшкиным, а также объяснил, какие проблемы испытывает нападающий Даниил Тарасов.

Яшкин и Чайковски для первого раза очень хорошо сыграли. Думаю, у Дмитрия есть шансы остаться в первом звене, тем более что Тарасов снова у нас выпал. Болеет он, не знаю, что-то у него с желудком. Андре Петерссон тоже пока нездоров — в прошлой игре получил удар по голове, но хорошо, что нет сотрясения. С шеей проблемы. У нас есть в запасе ещё Индрашис и Брюквин — последний будет готов к старту сезона КХЛ, — заявил главный тренер «Динамо».