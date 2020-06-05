Олимпийский чемпион Кожевников раскритиковал Третьяка

https://static.news.ru/photo/fd7f1872-a714-11ea-9a84-fa163e074e61_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает назначение Валерия Брагина на посты главного тренера сборной России и петербургского СКА абсолютно правильным решением.

Я уверен, у него (Брагина. — NEWS.ru) хорошие перспективы: команда молодая, он знает всех игроков, включая хоккеистов, так скажем, среднего поколения, которые работали вместе с ним и на первенстве мира, и на сборах. Его назначение — это правильное решение. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но я думаю, что Брагин справится. А что касается также и назначения на пост наставника СКА — ничего удивительного, это базовая команда сборной, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По словам бывшего хоккеиста, экс-наставник национальной команды Алексей Кудашов не смог себя проявить. Тем не менее Кожевникова пугает частая смена специалистов — четыре тренера за последние пять лет.

Понятно, что при Кудашове сборная неудачно играла. Он перспективный тренер, но опыта ему не хватило, рановато его было назначать. Хотелось бы стабильности и для игроков, и для тренерского состава, потому что за последние пять лет у нас в сборной сменилось четыре тренера. Результат по вспышке не получается. Не нужно также ориентироваться на игроков НХЛ, которых всех скопом собираем, а результат один. Нужно развивать своих, — добавил он.

Кроме того, 61-летний специалист уверен, что благодаря приходу спортивного функционера Романа Ротенберга хоккейная система начинает налаживаться.

Надо отдать должное Ротенбергу, он сделал своё дело — систематизировал подготовку молодых игроков, результат виден — очень много хороших ребят. До него Третьяк 15 лет вообще ничем не занимался, а пришёл Ротенберг и наладил систему, — заключил Кожевников.

Брагин возглавлял молодёжную сборную страны в 2010 году, а в 2011 привёл её к титулу чемпионов мира. В 2012-м под его руководством молодёжка завоевала серебро ЧМ, после чего он покинул пост. Снова вернулся в 2014-м и трижды стал вице-чемпионом мира, дважды выиграл бронзовые награды. В 2018 году россияне дошли до четвертьфинала.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил назначение Валерия Брагина.