Кожевников отреагировал на поражение сборной России словакам на ЧМ

https://static.news.ru/photo/7beabfa0-bca8-11eb-8390-96000091f725_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа с национальной командой Словакии со счётом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Ранее в интервью NEWS.ru он говорил, что этого соперника не стоит недооценивать.

Игра была нормальная, ничего страшного не произошло. Турнир длинный. Да, ребята старались, но не получилось, не было огня в глазах. Поработают и исправят ошибки. Надо набирать очки: Белоруссия там есть, Швеция. Сейчас ничего экстренного не произошло. Ждём троих ребят из Национальной хоккейной лиги, они точно укрепят нашу команду, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Ранее стало известно, что три игрока НХЛ помогут сборной России на чемпионате мира. Вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие в «Вашингтон Кэпиталз», подтвердили, что готовы выступить за сборную. Также в расположении национальной команды ожидают Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».