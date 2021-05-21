Феерили мы раньше, и что: Кожевников о шансах сборной на ЧМ

Сборная России удачно стартовала на чемпионате мира по хоккею в Риге. Команда Валерия Брагина вырвала победу у национальной команды Чехии за 19 секунд до финальной сирены. Матч завершился со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил победу россиян, назвал команды, которые вообще не должны принимать участие на турнире такого уровня, а также рассказал, на что стоит рассчитывать сборной, которая из-за санкций называется «Команда ОКР».

— Приятное начало чемпионата мира (4:3). Как оцените матч?

— Выиграли, и очень хорошо!

— После поражения чехам на Еврохоккейтуре (0:4) лично у вас были ли надежды на камбэк команды Валерия Брагина?

— Не надо вообще по Еврохоккейтуру судить. Было понятно, почему они там играют. Мы все хоккеисты, 100 раз говорим, но никто не слушает.

— Ребята на таких турнирах играют под нагрузкой. Было понятно, что не будет победы. Это совершенно другие эмоции, играют через не могу. Вот и всё. Сейчас выглядят более свежо. На Еврохоккейтуре была притирка друг к другу, и то не все игроки участвовали. Сейчас же и настрой другой, и отношение к игре другое. Так что здесь самое главное — где они и ради чего находятся на чемпионате мира. Выполнили задание тренерского штаба и добыли первую победу.

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— Это удивительный чемпионат. И даже не из-за пандемийных условий, а из-за непредсказуемых составов. Кто фаворит нашей группы, кроме нашей команды?

— Фавориты те же самые. Чехи. Несмотря на победу, я думаю, они всё равно попадут в плей-офф. Это очень сильная и уверенная в себе команда. Шведы те же. Ну и не надо забывать про швейцарцев — у них собрались хорошие молодые и талантливые ребята, перспективные, играют на высоком уровне в первых звеньях Национальной хоккейной лиги. Думаю, что и словаки могут навязать борьбу.

— А что скажете о группе соперников? Канадцам снова не будет равных?

— А как же финны и американцы? В группе соперников будут очень интересные матчи, но у них совсем другая задача. Мы вот выигрываем для болельщиков все матчи группового этапа, а затем тут же проигрываем, и болельщики начинают нападать на сборную. А они играют по-другому: вышли в финальный этап и начинают биться до конца. Отношение немного другое. Но не думаю, что финны, американцы и канадцы легко пройдут свою группу.

— Вот, например, в параллельном матче немцы обыграли итальянцев со счётом 9:4. Ожидали такой исход?

— Ничего удивительного. В Италии вообще хоккея нет, за команду играют одни студенты адаптированные. Вообще нужно группы уменьшать, и будет турнир намного интереснее. А эти проходящие команды в виде Франции и Италии не нужны. Нечего им делать на чемпионате мира.

— В этом году никто не ждёт от сборной России феерии с таким «суповым набором»...

— Ну феерили мы раньше, и что? Вспомните, какие места занимали, — третье и четвёртое. Были одни звёзды в составе, а игры никакой. Сейчас вот даже по итогам первого матча можно судить — игра есть. Ребята бьются. Да, есть ошибки — мы снова оттягиваемся к воротам, но это решаемый вопрос.

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— Как раз в этом и вопрос. Финляндия в 2019 году привезла совсем не звёздный состав и победила. Стоит ли надеяться на золото?

— Конечно, мы одни из фаворитов. Если не ставить большие задачи, то какой это спорт? Это не хоккей и не сборная России. Что нам только в тройку попадать надо? У нас самые большие задачи и хорошая команда, не сомневайтесь.

— Костяк сборной снова СКА. Как оцените ребят по итогу матча?

— В СКА сейчас в основном собраны молодые и талантливые игроки. Посмотрите на того же Каменева — хороший хоккеист. Да и в чемпионате парни показали, что не тушуются, играют здорово. Состав хороший.

— Кто вообще, на ваш взгляд, выделяется в команде после первой встречи?

— Мне понравился Антон Бурдасов, который два периода просто здорово играл и вёл команду за собой. Сил Антона Слепышева не хватило, которого капитаном назначили. Но Бурдасов — один из лучших игроков, что говорить.

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— Многие обсуждают вратарскую линию, называя её одной из слабейших...

— Если сравнивать с Андреем Василевским и другими? Ну был он в позапрошлом году, ну и что? Какое место заняли? Об этом надо говорить. Да, Самонов не такого уровня на данной этапе, как Василевский, Илья Сорокин или Игорь Шестёркин. Но против чехов он отыграл здорово, в трёх моментах точно спас сборную. Но тут не он решать должен, а защитники должны спокойствие и уверенность ему придавать. Так что тут взаимосвязь обороны с вратарской позицией.