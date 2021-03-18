Клуб НХЛ «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.
По данным пресс-службы, Малкин
После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что Малкин проходит обследование по поводу травмы нижней части тела.
В текущем сезоне Малкин провёл 28 матчей и набрал 24 очка.
Россиянину 34 года, в составе «Питтсбурга» он трижды завоёвывал Кубок Стэнли. В составе сборной России Евгений Малкин дважды становился чемпионом мира.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов лиги. Он обошёл канадца Фила Эспозито, с которым ранее делил шестое место и на счету которого 717 голов.