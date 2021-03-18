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Клуб НХЛ «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

02:50, 19 марта 2021
Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным пресс-службы, Малкин получил травму во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Бостона»: нападающий столкнулся с защитником соперников Джарредом Тинорди в самом начале встречи и не смог продолжить игру.

После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что Малкин проходит обследование по поводу травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Малкин провёл 28 матчей и набрал 24 очка. 

Россиянину 34 года, в составе «Питтсбурга» он трижды завоёвывал Кубок Стэнли. В составе сборной России Евгений Малкин дважды становился чемпионом мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов лиги. Он обошёл канадца Фила Эспозито, с которым ранее делил шестое место и на счету которого 717 голов.

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