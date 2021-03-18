Клуб НХЛ «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

https://static.news.ru/photo/e658b7f8-d40a-11e9-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным пресс-службы, Малкин получил травму во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Бостона»: нападающий столкнулся с защитником соперников Джарредом Тинорди в самом начале встречи и не смог продолжить игру.

После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что Малкин проходит обследование по поводу травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Малкин провёл 28 матчей и набрал 24 очка.

Россиянину 34 года, в составе «Питтсбурга» он трижды завоёвывал Кубок Стэнли. В составе сборной России Евгений Малкин дважды становился чемпионом мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов лиги. Он обошёл канадца Фила Эспозито, с которым ранее делил шестое место и на счету которого 717 голов.