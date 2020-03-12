https://static.news.ru/photo/2aa415b2-646e-11ea-9726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ограничила количество представителей СМИ на московские матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в связи с коронавирусом.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе лиги, теперь на игры от издания допускается только один пишущий журналист. Ранее КХЛ аккредитовывала на матчи более двух человек от издания.

Ранее сообщалось, что шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» — «Динамо» пройдёт без зрителей, писал NEWS.ru.