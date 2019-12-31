https://static.news.ru/photo/20f36c82-2b9f-11ea-8524-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Яшкин (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин не поможет своему клубу в ближайшем матче.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать хоккеиста на одну игру, сообщает официальный сайт лиги.

Яшкин наказан за атаку соперника в голову в матче «бело-голубых» с магнитогорским «Металлургом», в котором «Динамо» уступило в серии буллитов. Также форварда подвергнут денежному штрафу.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Яшкин отыграл 42 матча, набрав в них 43 (19+24) очка при 51 минуте штрафа.

Ранее NEWS.ru писал, что минское «Динамо» рассталось с Крыскиным.