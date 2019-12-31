Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин не поможет своему клубу в ближайшем матче.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать хоккеиста на одну игру, сообщает официальный сайт лиги.
Яшкин наказан за атаку соперника в голову в матче «бело-голубых» с магнитогорским «Металлургом», в котором «Динамо» уступило в серии буллитов. Также форварда подвергнут денежному штрафу.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Яшкин отыграл 42 матча, набрав в них 43 (19+24) очка при 51 минуте штрафа.
Ранее NEWS.ru писал, что минское «Динамо» рассталось с Крыскиным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен